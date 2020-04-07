الجامعة العربية تؤكد رفضها الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الهجوم للتركي الغاشم الذي استهدف أمس منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط 9 قتلي وعدد من الجرحى.



ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، في بيان اليوم الخميس، عن أبو الغيط تأكيده الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار.



وأشار رشدي، إلى أن الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية، معتبرا أن على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل اراضي الدول العربية تحت اي ذريعة.