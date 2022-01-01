الفلبين: منطقة الضغط المنخفض قرب لوزون تتطور إلى منخفض استوائي

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ذكرت إدارة الخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية الفلبينية، أن منطقة الضغط المنخفض، التي تم العثور عليها، على بعد 950 كيلومترا شرق منطقة "لوزون" جنوب شرق البلاد تطورت إلى منخفض استوائي اليوم الجمعة.

وتم إطلاق اسم "إيجاي" على هذا الإعصار المداري، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الجمعة.

وقال بينيسون استاريجا، الأخصائي في الطقس بالإدارة إنه ربما يتم رفع إشارات الرياح للإعصار المداري، بحلول بعد غد الأحد.

وأضاف أن الاضطراب الجوي، ربما يتصاعد ليتحول إلى عاصفة استوائية شديدة أو إعصار ، بحلول الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

ومن المتوقع أن تكون منطقتا "سمر" و"بيكول"، أقرب المناطق المتأثرة بالإعصاء المداري.

وتابع استرايجا أن الاضطراب الجوي ربما يبقى في منطقة "المسئولية" في الفلبين لمدة تتراوح ما بين خمسة أو ستة أيام.