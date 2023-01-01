وزير الخارجية الأمريكي يزور دول المحيط الهادئ وسط تصاعد التوترات

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يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل جولة خارجية تشمل تونجا ونيوزيلندا وأستراليا لمناقشة الأمن والتعاون الإقليميين وحضور كأس العالم للسيدات، وفقا لما ذكرتة وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس.

وسيزور بلينكن أولا عاصمة تونجا، نوكوالوفا، في 26 يوليو من أجل تدشين السفارة الأمريكية الجديدة في المملكة الواقعة بالمحيط الهادئ.

وقالت الوزارة في بيان إن بلينكن سيجتمع مع كبار المسؤولين في تونجا "لمناقشة قيمنا الديمقراطية المشتركة والرؤية المترابطة والمزدهرة والسلمية والمرنة بين الولايات المتحدة وتونجا لمنطقة المحيط الهادئ".

ومن المقرر أن يسافر بلينكن إلى نيوزيلندا في اليوم التالي للقاء كبار المسؤولين الحكوميين وحضور كأس العالم للسيدات.

ويختتم بلينكن جولته بالسفر إلى مدينة بريسبان الأسترالية من أجل حضور الاجتماع السنوي لوزراء الدفاع والخارجية للولايات المتحدة وأستراليا ، المعروف باسم (أوسمين).

وقالت الوزارة إن "المناقشات ستشمل التنسيق بشأن رؤيتنا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمنفتحة، وتعميق التعاون الأمني، وتعزيز الركن الثالث لعلاقتنا: المناخ والطاقة النظيفة".

وتغازل واشنطن بشدة دول المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة طموحات الصين في المنطقة. وسافر بلينكن إلى بكين في يونيو الماضي في زيارة استهدفت إعادة بناء العلاقات بين الحكومتين.