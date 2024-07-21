المستشفيات التعليمية: تدشين 12 سريرًا بالرعاية المركزة بمستشفى سوهاج التعليمي

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تدشين وضم ١٢ سريرًا لأقسام الرعاية المركزة بمستشفى سوهاج التعليمي بعد التطوير الشامل، لتدخل الخدمة من اليوم، وذلك بعد التغلب على مشكلة توفير القوى البشرية لتشغيل القسم.

وفي سياق متصل، افتتح رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم السبت أحدث وحدة لحركية أمراض الجهاز الهضمي في مصر بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والتي تعمل لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة في مصر.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تحرص على تزويد ودعم وحدة مناظير الجهاز الهضمي بأحدث الأجهزة والتقنيات على مستوى العالم، فهي تضم أفضل الكوادر البشرية من أساتذة واستشاريين، بعد تشغيل خدمة مناظير الفراغ الثالث قبل أشهر قليلة، تم اليوم تشغيل أحدث وحدة لحركية أمراض الجهاز الهضمي في مصر والأولى من نوعها داخل مستشفيات الوزارة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الوحدة تقلل احتياج المرضى لإجراء أنواع الأشعة المختلفة بالصبغة، مما يقلل تعرض المريض للأشعة ويحافظ على صحة الكلى من آثار الصبغات المتكررة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضًا افتتاح وتشغيل خدمة الذكاء الاصطناعي في مجال مناظير الجهاز الهضمي، وتعتبر أول وحدة في مصر تمتلك هذا الجهاز وتقدم هذه الخدمة بصفة مستمرة، والتي تسهم في الاكتشاف المبكر جدًا والتشخيص لأورام القولون. هذا النظام عبارة عن برنامج متطابق مع وحدة المناظير يقوم بالإشارة إلى أي زائدة قولونية (أو سلائل) وتحديد نوعها ما إذا كانت حميدة أو خبيثة، حيث إن سرطان القولون مرض يمكن تجنبه بنسبة ١٠٠% إذا تم تشخيصه في وقت مبكر جدًا.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى القاضي، مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، إن الخدمات الجديدة والإجراءات التي تقدمها الوحدة تجنب المريض التدخل الجراحي المتكرر للمضاعفات وكذلك الأشعة التداخلية، ويعتبر حلًا نهائيًا لمشاكل المرضى، ويسهم في استخراج الحصوات المرارية من الكبد بدون جراحة ويعالج ضيق الوصلات بين الأمعاء والقنوات المرارية.

وأوضح الدكتور محمد شعبان، مدير وحدة المناظير، أن الوحدة تقدم خدمة منظار القنوات المرارية عن طريق منظار الأمعاء الدقيقة القصير، والتي تعالج انسداد والتهاب القنوات المرارية في المرضى ذوي التشريح المراري المتغير مثل ما بعد عمليات استئصال البنكرياس وما بعد عمليات تحويل المسار للتخسيس أو لأي سبب آخر وما بعد مضاعفات عملية استئصال المرارة ومرضى استئصال جزء من المعدة أو الاثني عشر أو الأمعاء الدقيقة. ويعتبر هذا الإجراء متقدمًا جدًا ولا يتم إلا في مراكز الإحالة التي يعمل بها خبراء في مجال مناظير القنوات المرارية ومناظير الأمعاء الدقيقة.

ولفت الدكتور أحمد عبده، استشاري مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة، إلى أن جهاز تخطيط وتدريب عضلات الشرج يسهم عن طريق جلسات العلاج الحيوي في تقليل احتياج المريض إلى التدخل الجراحي والعلاج المزمن، ويسهم كذلك في تشخيص وعلاج الحالات المستعصية التي تعاني من أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار لمستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة، لمتابعة الأداء وانتظام سير العمل، ورافقه خلال الزيارة الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ومصطفى القاضي، مدير المستشفى.