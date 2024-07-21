كورال الشباب والأطفال يبدعون في مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية (صور)

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، بحفل أحياه كورال الشباب والأطفال بتدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، بمشاركة فصل الباليه بتصميم وتدريب عيشة فؤاد وتحت إشراف المدير الفني الدكتور سامح صابر.

حيث أبدع الدارسون بمركز تنمية المواهب على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" في تقديم أعمال غنائية تراثية ومعاصرة صاحبها مشاهد استعراضية لمواهب الباليه التي أضفت بحركاتها المتقنة حالة استثنائية من التناغم الفني الراقي بلمسات إبداعية جميلة على خشبة المسرح، أبهرت الجمهور خلال برنامج الحفل.

وتضمن برنامج الحفل "الليلة الكبيرة، زوروني كل سنة مرة، شد الحزام، مستنياك، اكدب عليك، طاير يا هوى، اتفرج على الحلاوة، توتة توتة، آخر أيام الصيفية، الطبطبة، وحشتني، حلف القمر، كلمة حلوة، نسم علينا، زي ما هي، على حسب وداد، سهر الليالي، ع اليادي وعيون القلب".

وعكست العروض براعة المواهب الشابة وقدرتهم على دمج الموسيقى والغناء مع الباليه.

يُذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون. ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، والكمان الشرقي.

كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

