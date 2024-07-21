 المستشار الألماني: قرار بايدن عدم الترشح لفترة ثانية يستحق التقدير - بوابة الشروق
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المستشار الألماني: قرار بايدن عدم الترشح لفترة ثانية يستحق التقدير

أحمد علاء
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 11:51 م

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم الترشح لفترة ثانية يستحق التقدير.

وأضاف في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «لقد حقق جو بايدن الكثير لبلاده ولأوروبا وللعالم».

وأضاف: «بفضل (بايدن)، أصبح التعاون عبر الأطلسي وثيقا وحلف شمال الأطلسي قويا والولايات المتحدة شريكا جيدا وموثوقا بالنسبة لنا.. قراره عدم الترشح مرة أخرى يستحق التقدير». 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن اليوم الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل، ويشير إلى أنه سيركز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة «إكس»: «بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».

ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

 

 


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