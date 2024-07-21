محافظ البحيرة: العمل بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، أول اجتماع للمجلس التنفيذي بعد توليها منصب المحافظ، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد.

وأكدت المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية في مختلف القطاعات، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، وتلبية احتياجات المواطنين بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.

ووجهت "عازر"، بضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، مع تحديد جداول زمنية دقيقة للانتهاء منها وفق المواصفات الفنية المقررة، وتكثيف الجولات الميدانية الدورية لرؤساء المراكز لمتابعة الأسواق والمواقف، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مع المرور الدوري على الأسواق العشوائية والتشديد على ترشيد الكهرباء.



وشددت المحافظ، بعقد جلسات تشاور مجتمعي مع المواطنين قبل البدء في أي مشروع، لضمان تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، موجهة بأنه سيتم تقييم أداء الجميع وفق مستوى الإنجاز بملف التصالح والتقنين، وتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بسرعة التقدم للتصالح.

وحول مبادرة 100 مليون شجرة شددت محافظ البحيرة على ضرورة متابعة المبادرة، مع الاهتمام بزراعة مراكز الشباب والمدارس، كما أعلنت عن خطة شاملة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، مع تشجيع المزارعين على استغلال قش الأرز وعدم حرقه، والعمل على تحقيق عائد مادي من خلال بيعه لمصنع إنتاج الألواح الخشبية MDF الذي بدأ باكورة إنتاجه مؤخرًا.

وأكدت أنها ستتابع منظومة النظافة من خلال زيارات مفاجئة لمختلف المراكز والوقوف على مستوى النظافة بالشوارع والمراكز، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين مع تشجيع رؤساء المراكز والمدن على وضع رؤى وأفكار جدية لتطوير المنظومة مع عرض التجارب الناجحة ليتم تعميمها على باقي المراكز.

فيما نوهت محافظ البحيرة، بضرورة تفعيل دور الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة، وخاصة خلال فعاليات القوافل المجتمعية، حيث سيشارك الأتوبيس بأنشطته من خلال القافلة المقرر تنفيذها غداً الإثنين بمركز كفر الدوار.

يشار إلى أنه حضر الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.