سلطنة عُمان تدين الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن: تزيد الوضع الإقليمي تعقيدا

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن إدانة السلطنة للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على اليمن.

وقالت في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا جديدًا للتوتر في المنطقة من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات وتحقيق السلام المنشود وخاصة فيما يتصل بالصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأهابت الوزارة، بالمجتمع الدولي الوقوف عند مسئولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتحرك الحاسم لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

وأكدت الخارجية العمانية، أهمية معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للصراع والتركيز على الحوار والتفاوض كوسيلة لتحقيق الحلول المستدامة، على أساس القانون الدولي الذي يجب أن يسري على جميع الأطراف دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.

#بيان || أعربت وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عُمان للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية اليمنية الشقيقة وهو ما يمثل تصعيداً جديداً للتوتر في المنطقة من شأنه أن يزيد الوضع الإقليمي تعقيدا ويعرقل جهود التهدئة وإنهاء الصراعات وتحقيق السلام المنشود، pic.twitter.com/kzisFrFkqh — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 21, 2024

وكانت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، قد أكّدت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت السبت ميناء مدينة الحديدة اليمنية إلى ستة شهداء وثلاثة مفقودين و83 جريحًا.

جاء ذلك بعدما أغارت مقاتلات إسرائيلية أمس السبت، على أهداف للحوثيين في ميناء الحديدة ما تسبّب باندلاع حريق هائل وسقوط ثلاثة شهداء، غداة تبنّي الجماعة هجومًا بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلًا في تل أبيب.