ياسر صادق لـ الشروق: المهرجان القومي للمسرح المصري يقدم نتاج الورش في عرض مسرحي

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض تجربة جديدة هذا العام من خلال تقديم نتاج الورش التي يعقدها المهرجان ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة في عرض مسرحي.

قال الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان، في تصريح خاص لـ"الشروق" إن العرض الذي سيشارك في كتابته وإخراجه وتجسيد أدواره مجموعة من المشاركين في ورش المهرجان سيتم تحت إشراف مدربي الورش.

وأشار صادق إلى أن العرض سيتم تقديمه في ختام الدورة السابعة عشرة، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والمقرر إقامتها في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل. وسيدعى النقاد والصحفيون والمسرحيون لمتابعة هذه التجربة.

شهد المهرجان هذا العام ست ورش مختلفة في عناصر العمل المسرحي، منها الكتابة والإخراج والتمثيل والديكور والإلقاء. وتضم الورش:

- ورشة التمثيل، التي يقدمها الدكتور علاء قوقة والدكتورة هنادي عبد الخالق.

- ورشة الديكور، التي يقدمها مصمم الديكور حازم شبل.

- ورشة الكتابة المسرحية، التي يقدمها الكاتب والمخرج أيمن عبد الرحمن.

- ورشة الإلقاء، التي يقدمها الفنان خالد عبد السلام.

- ورشة الإخراج، التي يقدمها المخرج محسن رزق.