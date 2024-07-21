إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على اليمن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل جديدة لعملية "اليد الطويلة" التي نفذتها ضد أهداف تابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) في مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن.



وقالت وسائل الإعلام: "انطلقت نحو 18 طائرة مقاتلة، معظمها من طراز إف-35 وإف-15، في المهمة التاريخية، وأسقطت أكثر من 10 أطنان من المتفجرات على عدة أهداف في منطقة الميناء، مما تسبب في أضرار جسيمة للرافعات المستخدمة لتفريغ حمولة حاويات ذخيرة، فضلا عن إتلاف العديد من خزانات النفط".



وأضافت: "ويصل عبر هذا الميناء نحو 80% من الوسائل الحربية التي تنقلها إيران للحوثيين، وبحسب تقديرات في إسرائيل سيستغرق الحوثيون ما بين 6-12 شهرا لاستعادة الميناء والأضرار التي لحقت به".

ونقلت عن مصدر أمني مساء الجمعة قوله إن "الهجوم الذي وقع في أقل من 48 ساعة هو لأننا جمعنا معلومات لفترة طويلة، وكما ذكرنا كنا ننتظر الفرصة المناسبة فقط".

ويقول أيضا: "حتى لو كانت هناك أسابيع من الضربات المتبادلة مع الحوثيين، فهي أفضل كرادع من الضرر الناجم إذا لم نهاجم".

وقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منشآت النفط في ميناء الحديدة بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء في المحافظة، ما تسبب باندلاع حريق ضخم تكافح طواقم الإطفاء اليمنية للسيطرة عليه.

وتأتي هذه الغارات المنسوبة لإسرائيل عقب هجوم بمسيرة على مدينة تل أبيب تبناه الحوثيون فجر أمس الجمعة.

وأسفر الهجوم عن مقتل إسرائيلي وإصابة 11 آخرين، فيما جاء عن الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو رصد المسيرة التي استهدفت تل أبيب، لكن لم يتم اعتراضها بسبب خطأ بشري".