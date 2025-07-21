 بنجلاديش: مقتل شخص جراء سقوط طائرة تدريب عسكرية على مدرسة - بوابة الشروق
الإثنين 21 يوليه 2025 1:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

بنجلاديش: مقتل شخص جراء سقوط طائرة تدريب عسكرية على مدرسة

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 12:40 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 1:00 م

سقطت طائرة تابعة لسلاح الجو البنجلاديشي في حرم مدرسة بمنطقة أوتارا بشمال دكا عصر اليوم الإثنين(بالتوقيت المحلي)، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين، بحسب الجيش ومسؤولة بإدارة الإطفاء.

سقطت الطائرة في حرم مدرسة وجامعة مايلستون في أوتارا حيث كان الأطفال حاضرين. وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصاعد ألسنة النيران والدخان من موقع الحادث.

وأكد مكتب العلاقات العامة بالجيش البنجلاديشي في بيان مقتضب أن طائرة "إف-7 بي جي أي" التي سقطت تتبع سلاح الجو.

وقالت المسؤولة بالإطفاء ليما خانام عبر الهاتف إن شخصا على الأقل لقي حتفه وأصيب أربعة آخرين دون تقديم المزيد من التفاصيل.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك