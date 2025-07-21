محافظ بورسعيد يستعرض مشروعات المنطقة الحرة ويشدد على الإسراع في تنفيذ التنمية الشاملة

ترأس اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات أعمال المجلس ومناقشة عدد من الملفات مع الأجهزة التنفيذية، بحضور اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع تطورات العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على النهوض بكافة القطاعات بالتوازي، بما يحقق رؤية النهضة الشاملة التي تتبناها الدولة.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود التنفيذية ودفع عجلة التطوير في مختلف المجالات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش اللواء محب حبشي الموقف التنفيذي الراهن للمشروعات التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة معدلات الإنجاز، وضمان توجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم الدور الحيوي للمنطقة الحرة في الاقتصاد المحلي.