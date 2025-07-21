محافظ البحر الأحمر يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية مع استثناء لطلاب الدمج

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام عند 210 درجات، وفقًا لنتائج الدور الأول وعدد الطلاب المتوقع نجاحهم في امتحانات الدور الثاني، والذي يبلغ نحو 9084 طالبًا وطالبة.

وأكد المحافظ أن هذا التنسيق يأتي تنفيذًا لسياسة استيعاب كافة الحاصلين على الشهادة الإعدادية، مع مراعاة المجموع التكراري والطاقة الاستيعابية للفصول. ولفت إلى أنه يُسمح للطلاب الحاصلين على 95% فأكثر باختيار المدرسة الثانوية العامة التي يرغبون في الالتحاق بها دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، مشددًا على عدم قبول تحويلات من خارج المحافظة في حالة تجاوز الكثافة.

وفيما يخص الإدارات الجنوبية، تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في إدارات مرسى علم، الشلاتين، وحلايب بـ140 درجة، ويقتصر القبول على الحاصلين على الإعدادية من مدارس تلك المناطق فقط.

أما التعليم الفني، فقد جاء التنسيق على النحو التالي: 220 درجة لتخصص البترول، و200 درجة للطاقة الشمسية وتحليل البيانات والتسويق الإلكتروني، و190 درجة للإلكترونيات، و180 درجة لتخصص التبريد والتكييف.

وأوضحت فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يُتاح للطلاب الحاصلين على أقل من 210 درجات الالتحاق بفصول الخدمات المسائية طبقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، كما يُشترط للالتحاق بالتعليم المزدوج اجتياز المقابلات والاختبارات المقررة.

ويُخصص في تخصص البترول 10% من القبول لأبناء البحر الأحمر، و40% من باقي المحافظات، مع أولوية أبناء المحافظة في حالة عدم اكتمال العدد. أما طلاب الدمج من ذوي الإعاقة البسيطة، فتم استثناؤهم من شرط الحد الأدنى للمجموع والنسبة المقررة، على أن يتم تسكينهم بالمدارس القريبة بعد اجتياز اختبارات التقييم، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016.

ووافق المحافظ على النزول بدرجات القبول في التخصصات الفنية التي لم تستكمل أعدادها، بما يضمن استيعاب جميع الطلاب وتحقيق توزيع مناسب.