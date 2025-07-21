الأونروا تجدد دعوتها لرفع الحصار عن غزة وإنهاء المجاعة

جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة لإنهاء المجاعة فيه.

وقالت الوكالة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «نتلقى رسائل يائسة عن المجاعة من غزة، بما في ذلك من زملائنا في الأونروا الذين يتضورون جوعًا».

وتساءلت: «كيف يمكن للمرء أن يرد على مثل هذه الرسائل المليئة بالبؤس؟ نشعر بالخزي والإحساس بعدم إمكانية فعل أي شيء».

وذكرت أن الكارثة الإنسانية في غزة «من صنع الإنسان، في ظل إفلات تام من العقاب».

وأضافت: «في هذه الأثناء، على مشارف غزة، تحتفظ الأونروا بكمية كافية من الغذاء المخزّن في مستودعاتها لتغطية احتياجات جميع سكانها لأكثر من ثلاثة أشهر».

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنها لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، رغم أن الطعام متوفر على بُعد بضع كيلومترات فقط.

واختتمت تدوينتها بالقول: «ما نحتاجه هو إرادة سياسية. اللامبالاة تواطؤ.. وتفقدنا إنسانيتنا».