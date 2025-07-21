 السيطرة على حريق محدود بجوار مزلقان الرحمانية قبلي بنجع حمادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق محدود بجوار مزلقان الرحمانية قبلي بنجع حمادي

حمادة عاشور
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 12:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 12:51 ص

شهدت قرية الرحمانية قبلي، التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم، نشوب حريق محدود في بعض المخلفات والحشائش بالقرب من مزلقان محطة السكة الحديد، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بجوار مزلقان الرحمانية قبلي. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق.

وبالمعاينة، تبين أن الحريق نشب في كميات من الحلف والمخلفات الزراعية، يُرجَّح أنه ناتج عن إلقاء عقب سيجارة. وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، كما جرى تأمين حركة القطارات وتسييرها بشكل طبيعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما كُلّفت وحدة مباحث نجع حمادي بالتحري حول ملابسات الحادث.


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