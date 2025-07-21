إيران تؤكد عقد محادثات نووية مع دول أوروبية بإسطنبول الجمعة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استئناف المحادثات النووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بمدينة إسطنبول، الجمعة المقبل.

وأوضح متحدث الخارجية إسماعيل بقائي، في تصريح صحفي الأحد، أن عقد جولة جديدة من المحادثات النووية يأتي بناء على طلب من الدول الأوروبية الثلاث.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني استئناف المحادثات النووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإسطنبول في 25 يوليو الجاري (الجمعة).

وذكر أن إيران وافقت على جولة جديدة من المحادثات النووية بناء على طلب الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.

وسيمثل إيران مجيد تخت روانجي وكاظم غريب أبادي نائبا وزير الخارجية، في المحادثات النووية التي ستُعقد في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما، وشملت ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل أن تُعلن واشنطن وقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه وسط ادعاء كل طرف تحقيق النصر.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.