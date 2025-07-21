إطلاق نار على أحد عناصر الأمن الأمريكي كان خارج الخدمة في متنزه بمانهاتن خلال محاولة سرقة

أُصيب أحد عناصر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، كان خارج الخدمة، بطلق ناري في متنزه بمانهاتن أمس السبت، في ما يبدو أنه محاولة سرقة انتهت بإطلاق نار، بحسب ما أفادت به شرطة نيويورك ومسؤولون اتحاديون.

وكان العنصر الأمنى /42 عاما/ في حالة مستقرة اليوم الأحد ومن المتوقع أن ينجو من إصاباته. وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث كان بدافع سياسي.

وذكرت الشرطة أن العنصر الأمنى ، الذي لم يكن يرتدي زيه الرسمي، كان جالسا في متنزه تحت جسر جورج واشنطن عندما اقترب منه رجل كان يركب في مؤخرة دراجة نارية صغيرة (موبيليت)، وأطلق النار عليه في وجهه وذراعه. ورد العنصر الأمنى على إطلاق النار أثناء فرار السائق والمهاجم المزعوم.

لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى ظهر الأحد، وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

من جهتها، نشرت وزارة الأمن الداخلي مقطع فيديو يُظهر الرجلين على متن الدراجة النارية، وزعمت أن مطلق النار كان قد دخل البلاد بشكل غير قانوني في عام 2023، لكنه أُفرج عنه.

لكن المتحدث باسم شرطة نيويورك قال إنه لا يملك معلومات تؤكد مصدر هذا الادعاء.