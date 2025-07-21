مسؤول أمني في السويداء: إطلاق سراح المحتجزين من البدو خلال ساعات

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، العميد أحمد الدالاتي أن عملية الإفراج عن عائلات البدو المحتجزين لدى فصائل السويداء سيجري الإفراج عنهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية/سانا/ "نتيجةً لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيجري الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة، وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، في إطار التزام الدولة بحماية جميع أبنائها والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.

وأكد الدالاتي "على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وفتح المجال لقيام مؤسسات الدولة بأخذ دورها في إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".

وكان من المقرر إطلاق سراح المحتجزين عند الساعة السادسة من مساء الأحد لكن فشلت عملية تسليم المحتجزين.