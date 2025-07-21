كاتس: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاقهم صواريخ على إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب ستعامل اليمن كما تعامل إيران، مشيراً إلى شن هجمات على أهداف لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة، متوعداً الجماعة بدفع ثمناً باهظاً لهجماتها على إسرائيل.

وقال كاتس ، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "إسرائيل استهدفت أهدافاً إرهابية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة، ويعمل بقوة على منع أي محاولة لإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية التي تم استهدافها سابقاً"، على حد زعمه.

وأضاف كاتس: "كما أوضحت سابقاً سنعامل اليمن كما نعامل طهران".

وتابع: "سيدفع الحوثيون ثمناً باهظاً لإطلاقهم صواريخ على إسرائيل، وسنواصل العمل في أي وقت وأي مكان للدفاع عن إسرائيل"، على حد قوله.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وسفن مرتبطة بها في البحر الأحمر، في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

كما شنت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضربات استهدفت اليمن، شملت موانئ البلاد ومطار العاصمة صنعاء.