معاريف: الجيش الإسرائيلي يشكو نقصا بـ300 ضابط من مناصب قيادية

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يشكو حالياً من نقص يقدر بـ300 ضابط في مناصب قادة فصائل القوات البرية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نقص الضباط يتركز في سلاح الهندسة الذي يعاني من نقص حاد في قادة الفصائل وفرق الهندسة والتفكيك.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بصعوبة إقناع الجنود ذوي الكفاءة بالالتحاق بدورة الضباط، بحسب الصحيفة، مشيرة إلىأن الجيش اضطر على مدار أشهر ماضية إلى تعيين ضباط وحدات نظامية واحتياطية لم يجتازوا دورة قادة السرايا.

وفي وقت سابق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع العام 2025، بينهم 3 في يوليو الجاري مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت الإذاعة إن المعطيات تشير إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضافت أنها استندت في هذه الإحصائيات إلى معطيات حصلت عليها من مصادر مطلعة وليست رسمية من الجيش نفسه.

وقالت الإذاعة إنه في النصف الأول من العام 2025 انتحر 15 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 3 جنود هذا الشهر، أي أن المجموع منذ بداية العام هو 18 جنديا.



