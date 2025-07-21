 مدير مجمع الشفاء الطبي يوجه استغاثة للعالم: انقذوا ما تبقى من حياة في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 21 يوليه 2025 1:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مدير مجمع الشفاء الطبي يوجه استغاثة للعالم: انقذوا ما تبقى من حياة في غزة

غزة - معا
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 12:52 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 12:52 م

قال مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، إن الوضع في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية، مؤكدًا نفاد جميع المواد الطبية والغذائية والوقود بشكل كامل، ما أدى إلى توقف عمل المستشفيات وإغلاقها بالكامل في مختلف أنحاء القطاع.

وأشار أبو سلمية إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف لا إنسانية، في ظل انعدام مقومات الحياة والرعاية، مؤكدًا شعورهم بخذلان عميق من المجتمع الدولي، وخاصة من الدول العربية والإسلامية، التي تخلّت عن غزة في أحلك لحظاتها.

ووجه نداء عاجلا إلى العالم لفتح المعابر على الفور، والسماح بدخول المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من حياة في غزة، محذرا من أن القطاع يواجه إبادة جماعية ممنهجة، يجتمع فيها القتل بالتجويع والقصف المستمر أمام أعين العالم دون أي تدخل فعلي.

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