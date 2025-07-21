إسرائيل: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن بعد الهجوم على الحديدة

• جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنها أطلقت من جهة الشرق بينما قالت القناة 13 إنها أطلقت من اليمن

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، طائرة مسيرة "أطلقت من اليمن"، بعد ساعات من هجوم سلاحه الجوي على ميناء الحديدة في البلد العربي.

وقال الجيش في منشور على منصة "إكس": "اعترضت القوات الجوية طائرة مسيرة أُطلقت من الشرق، ووفقا للسياسة المتبعة لم تصدر أي تنبيهات".

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي المكان الذي انطلقت منه المسيرة، ولكن القناة 13 العبرية قالت إنها أطلقت من اليمن.

وقالت: "بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة تم اعتراض طائرة مسيرة يمنية".

وحتى الساعة 13:45 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من جماعة الحوثي اليمنية بشأن المسيرة.

وفي وقت سابق الاثنين، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جديدة على ميناء الحديدة في هجوم هو الـ12 على اليمن منذ أكتوبر، وفق بيان وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وتصر جماعة الحوثي على الاستمرار في مهاجمة إسرائيل لحين إنهاء حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



