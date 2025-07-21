 أسامة عرابي: الأهلي سبب نجومية وسام أبو علي..وأتفق مع قرار بيعه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسامة عرابي: الأهلي سبب نجومية وسام أبو علي..وأتفق مع قرار بيعه

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 1:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 1:53 ص

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن الطريقة التي تعامل بها الفلسطيني وسام أبو علي، بالضغط على الأهلي من أجل الرحيل، خارج نطاق الاحترافية واحترام التعاقد.

أضاف عرابي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه ليس ضد فكرة رحيل وسام أبو علي، لخوض تجربة جديدة، طالما كانت رغبته عدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

أشار إلى أن الأهلي كان سببًا فى نجومية وسام أبو علي وتلقيه العديد من العروض، لكن تعامل اللاعب بالتمرد وعدم حضور التدريبات، كان أمرًا غير مقبول على الإطلاق.

أوضح نجم الأهلي السابق، أنه يؤيد بيع وسام أبو علي، رغم إمكانياته المميزة التي جعلت الجمهور يرتبط به بشكل كبير، متابعًا «مع احترامي لوسام وإمكانياته، الأهلي على مدار تاريخه الكبير لم يقف على لاعب مهما كان اسمه، وغضب الجمهور سببه هو التعامل بعاطفية وحب للنادي».


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