وفاة 3 ونجاة أكثر من 560 شخصا إثر اندلاع حريق بعبارة في اندونيسيا

أفاد رجال الإنقاذ الإندونيسيون الذين يعملون على إجلاء ركاب عبارة اشتعلت فيها النيران في البحر، بإنقاذ أكثر من 560 شخصا ووفاة ثلاثة.

واندلعت النيران في العبارة "كي إم برشلونة 5" ظهر يوم الأحد أثناء توجهها إلى مانادو، عاصمة مقاطعة شمال سولاويزي، في رحلتها الاعتيادية التي تستغرق نصف يوم من ميناء ميلونجوان في منطقة جزر تالود في المقاطعة نفسها، وفقا للأدميرال أول فرانكي باسونا سيهومبينج، قائد قاعدة مانادو البحرية.

وأضاف سيهومبينج أن سفينة تابعة لخفر السواحل، وست سفن إنقاذ، وعدة قوارب مطاطية، شاركت في عملية الإنقاذ.

وانتشلت الطواقم العديد من الأشخاص من البحر ونقلتهم إلى الجزر القريبة، كما أنقذ الصيادون المحليون بعض الناجين الذين كانوا يرتدون سترات النجاة أثناء انجرافهم في المياه الهائجة.