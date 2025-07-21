اعتداءات المستوطنين توقف ضخ المياه من آبار عين سامية

أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، عن توقف الضخ بشكلٍ كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، نتيجةً لتصاعد اعتداءات المستوطنين على المنشآت والمرافق الحيوية هناك.

وأكدت المصلحة أن طواقمها فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية، بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت على نحو مباشر شبكات الكهرباء، معدات الضخ، أنظمة الاتصالات وكاميرات المراقبة، ما أدى إلى توقف العمل كلياً وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة.

وأكدت المصلحة أن المنطقة ما زالت تشهد انقطاعاً في خدمات الإنترنت وخطوط الاتصالات، مما يصعّب من عملية الوصول الفني أو إعادة تشغيل المحطات، ويحول دون تأمين الحماية اللازمة للطواقم الميدانية.

وناشدت مصلحة مياه محافظة القدس، كل الجهات الرسمية والحقوقية، المحلية والدولية، بـالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة، ، محذّرةً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف مواطن بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه.

كما دعت المصلحة إلى توفير حماية دولية للمصادر المائية الفلسطينية، وفرض ضغوط حقيقية لوقف سياسة التخريب الممنهجة التي منشأتها ومصادر مياهها الرئيسية.