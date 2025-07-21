نيجيريا تعلن دعمها الرسمي للمرشح المصري خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو

أعلن وزير الخارجية النيجيرى يوسف توجار رسميا دعم بلاده للمرشح المصري خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال منتدى الأعمال المصري النيجيري الذي أقيم في أبوجا.

وشارك بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، في فعاليات منتدى الأعمال المصري-النيجيري والذي عُقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور توجار والدكتور العنانى وبمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية، وممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية في البلدين، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

في كلمته الافتتاحية خلال أعمال المنتدى، أعلن وزير الخارجية النيجيري رسميا دعم بلاده لترشيح العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو، معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق في الانتخابات التي ستجري في شهر اكتوبر المقبل.

وأعرب الوزير النيجيري عن تطلعه لمواصلة دعم العلاقات المصرية - النيجيرية في جميع المجالات، مستعرضا الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير عبدالعاطي، الأهمية المتزايدة التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع نيجيريا، باعتبارها أحد أهم الشركاء في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد منصة مثالية لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير عبدالعاطي أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في توسيع آفاق التعاون، مشيراً إلى فرص التكامل بين مصر ونيجيريا في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة، والأدوية، والتعدين، والصناعات التحويلية.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار والبنية التحتية، وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية لتشمل قطاعات متنوعة مثل الإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية والدوائية، والتي تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية. كما تناول الفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مشددًا على استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتعزيز التعاون الاقتصادي مع نيجيريا، لا سيما في ظل الروابط التاريخية والسياسية الممتدة بين البلدين.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير عبدالعاطي إلى العمل المشترك من أجل إزالة أي عقبات تعترض تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل أوجه الدعم للشركات والمستثمرين من البلدين، معربا عن ثقته في قيام الجانب النيجيري بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتعظيم الفائدة المشتركة.