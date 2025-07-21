الصين تحتج على العقوبات الأوروبية وتتعهد بحماية مصالح شركاتها

أعلنت الصين، الاثنين، رفضها "الشديد" وإدانتها "الحازمة" لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج شركات ومؤسسات مالية صينية ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله إن الاتحاد الأوروبي "تجاهل اعتراضات الصين المتكررة، وأقدم بشكل أحادي على فرض عقوبات ضد شركات صينية واثنتين من مؤسساتها المالية استنادا إلى اتهامات لا تستند إلى أي أساس قانوني".

وأكد المتحدث أن الصين تعارض باستمرار "العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف أن تحركات الاتحاد الأوروبي "تتناقض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها بين قادة الصين والاتحاد الأوروبي، وستلحق ضررا بالغا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وكذلك بالتعاون المالي".

ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى "التوقف الفوري عن الممارسات الخاطئة المتمثلة في إدراج الشركات والمؤسسات المالية الصينية على قائمة العقوبات".

وشددت على أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات المالية الصينية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، قبيل انعقاد قمة مرتقبة بين الصين والاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل في العاصمة بكين، حيث من المقرر أن يلتقي كل من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ.

وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد صادقت، يوم الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية استمرار الحرب مع أوكرانيا.

وتضمنت الحزمة الجديدة إجراءات عقابية شملت عدة شركات صينية، قال الاتحاد الأوروبي إنها قدمت دعما مباشرا أو غير مباشر للمجهود الحربي الروسي.



