الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية ويؤكد جاهزيته للتعامل مع أي تهديد

صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع مواقع سقوط الشظايا وأمّنتها، وفق الإجراءات المعمول بها.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد يمس أمنها وسيادتها.

وفي وقت سابق، صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن القوات المسلحة تعاملت، ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران.

وأشار المصدر، إلى تحييد المسيرات بكفاءة ودقة، ووفقا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وتدمير مقاتلة من طراز «F-15» في الأردن.

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، أفاد الحرس الثوري في بيان، بأن الهجمات تأتي ضمن الموجة الـ24 من عمليات «نصر 2»، داعيًا الجيش الأمريكي إلى مغادرة المنطقة «لتجنب تكبد المزيد من الخسائر».