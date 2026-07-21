وزير الصحة يبحث مع الأمين العام لمؤسسة الجارحي تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب والأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي بمحافظة الفيوم.

وأكد الوزير، أهمية تعميق الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول آليات تنفيذ القوافل الطبية بالفيوم، وتعزيز التعاون في المبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال المصابين بالسكري، ومبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

كما بحث الجانبان تطوير مستشفى الفيوم العام ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالمحافظة، إلى جانب فرص التعاون في توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

ومن جهته، أكد النائب محمد الجارحي حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة في القطاع الصحي، والتوسع في مختلف أوجه التعاون لتحسين صحة المواطنين.