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مقتل 21 شخصا إثر انقلاب شاحنة قرب عاصمة الكونغو

انقلاب شاحنة قرب عاصمة الكونغو
انقلاب شاحنة قرب عاصمة الكونغو
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 8:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 8:32 م

ذكرت الشرطة الكونغولية اليوم الأربعاء، أن شاحنة انقلبت بالقرب من العاصمة كينشاسا؛ ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال قائد الشرطة سيلفانو كاسونجو في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السائق فقد السيطرة على الشاحنة التي كانت تقل نحو مائة راكب، بالإضافة إلى بضائع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في إحدى ضواحي كينشاسا.

وأضاف كاسونجو أن التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود مشكلة في مكابح الشاحنة وعدم تركيز السائق.

وكثيرًا ما تقع حوادث طرق في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سوء حالة الطرق ونقص صيانة المركبات والقيادة المتهورة.


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