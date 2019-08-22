ميركل تعتزم بحث «الخروج الخالي من الاحتكاك» مع جونسون

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قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إنها ستبحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كيفية تحقيق خروج لبريطانيا " خال من الاحتكاك بأكبر قدر ممكن".

جاءت هذه التصريحات لميركل اليوم الأربعاء خلال حضورها للمؤتمر الوطني للنقل الجوي في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.

وأشارت ميركل في هذا الصدد إلى انكماش الاقتصاد بسبب الصراعات التجارية الدولية وخروج بريطانيا وقالت:" لابد أن نكافح من أجل نمونا الاقتصادي".

كانت روابط اقتصادية ألمانية حذرت مرارا من أعباء كبيرة حتى بالنسبة للاقتصاد الألماني في حال خرجت بريطانيا بدون اتفاق.

وتلتقي ميركل جونسون في العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم.