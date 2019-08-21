الصين: حماية المصالح المشروعة للشعب الفلسطيني مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون إن قضية فلسطين هي جوهر قضايا منطقة الشرق الأوسط والسبب الجذري في أزمتها، مشددا على أن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

وأضاف جون، في كلمة خلال جلسة وزارية بمجلس الأمن الدولي حول التحديات التي تعترض تحقيق السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، أنه يجب تعزيز الحلول السياسية للقضايا الساخنة الإقليمية، ودعم الأمم المتحدة للعب دور الوساطة، ودفع الحوار والمفاوضات، والالتزام بالسيطرة البناءة على الوضع، والاهتمام بالحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف.

وتابع جون أن الصين تعارض التدخل الخارجي وسياسة القوة والتنمر، وأن بلاده تسعى دائما إلى دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتحافظ على التواصل الوثيق مع الدول المعنية، ولعبت دورا إيجابيا وبناء في دفع الحلول السياسية للقضايا الساخنة، كما شاركت بنشاط في عمليات حفظ السلام في لبنان وغيرها من الدول، وقدمت مساعدات إنسانية كبيرة للاجئين، مؤكدا استعداد الصين لمواصلة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في المنطقة.