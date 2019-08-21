عرض خطة هيكلة مصر للسياحة خلال سبتمبر المقبل

قالت عادلة رجب، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للسياحة، إن الملامح الرئيسية لاعادة هيكلة الشركة ستظهر خلال الشهر المقبل.



وتعاقدت مصر للسياحة فى مارس الماضى مع مجموعة طلال أبوغزالة، لتقوم بدراسة لإعادة هيكلة الشركة.



وبحسب رجب، فان الشركة قد طلبت الاطلاع على النسخة المبدئية من دراسة اعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن اعادة الهيكلة تتضمن إعادة ترتيب فى ادارات الشركة لتعظيم العائد منها، وقد يترتب عليها زيادة أعداد العاملين فى إحدى الإدارات أو قلة أعدادهم، أو استحداث إدارات جديدة.

وتستهدف الشركة من اعادة الهيكلة تطوير أسلوب عرض منتجات الشركة وخدماتها إلكترونيا، بالإضافة إلى اتباع نظام تسويق إلكترونى eــmarketing لبرامج الرحلات الداخلية والخارجية.



وحققت الشركة أرباحا خلال العام الماضى، بلغت نحو 96.620 مليون جنيه، بعد تحقيقها خسائر بعد ثورة 25 يناير، على مدار السنوات الست الماضية، بلغت نحو 59.496 مليون جنيه عام 2014.



وقد أضافت مصر للسياحة نشاط الاستثمار العقارى إلى انشطتها، لاستغلال الأصول التابعة ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام، ودخلت الشركة فى شراكة مع شركة ستراكشر لاين، لإنشاء مشروع عقارى يتكون من 55 عمارة وخدمات تكاملية مستشفى ومولا تجاريا ومدرسة، وتصل تكلفته إلى 1.2 مليار جنيه، ويصل عائد الشركة إلى 660.5 مليون جنيه سنويًا بحد أدنى مضمون بقيمة 350 مليون جنيه.



وتعاقدت مع شركة وادى دجلة العقارية لإنشاء مشروع كبير على أرض مجاويش، لإعادة إنشاء قرية جديدة 5 نجوم بدلا من السابقة كانت 4 نجوم.