 أولمبياكوس يكتسح كراسنودار برباعية ويضع قدماً بدور المجموعات لدوري الأبطال - بوابة الشروق
الخميس 22 أغسطس 2019 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

أولمبياكوس يكتسح كراسنودار برباعية ويضع قدماً بدور المجموعات لدوري الأبطال

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 11:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 11:38 م

وضع أولمبياكوس اليوناني قدماً في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد فوزه الكبير على ضيفه كراسنودار الروسي 4 / صفر، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الدور المؤهل للمجموعات من المسابقة.

وتقدم الفريق اليوناني في الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه الإسباني ميجيل أنخيل جويريرو، قبل أن يضيف زميله الصربي لازار راندلوفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 78 و 85 ، ثم اختتم البرتغالي دانييل بودينسي مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 89.

وأصبح أولمبياكوس في موقف أقوى للتأهل إلى دور المجموعات، وذلك حينما يلتقي إياباً مع كرسنودار في روسيا، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة أو الخسارة بأقل من أربعة أهداف لضمان التأهل، فيما يتعين على الفريق الروسي تسجيل خمسة أهداف اذا ما أراد التأهل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك