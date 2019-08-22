أولمبياكوس يكتسح كراسنودار برباعية ويضع قدماً بدور المجموعات لدوري الأبطال

وضع أولمبياكوس اليوناني قدماً في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بعد فوزه الكبير على ضيفه كراسنودار الروسي 4 / صفر، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الدور المؤهل للمجموعات من المسابقة.

وتقدم الفريق اليوناني في الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه الإسباني ميجيل أنخيل جويريرو، قبل أن يضيف زميله الصربي لازار راندلوفيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 78 و 85 ، ثم اختتم البرتغالي دانييل بودينسي مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 89.

وأصبح أولمبياكوس في موقف أقوى للتأهل إلى دور المجموعات، وذلك حينما يلتقي إياباً مع كرسنودار في روسيا، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة أو الخسارة بأقل من أربعة أهداف لضمان التأهل، فيما يتعين على الفريق الروسي تسجيل خمسة أهداف اذا ما أراد التأهل.