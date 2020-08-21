سهرة مع العندليب الأسمر بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة د. مجدي صابر، مساء اليوم، حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية للفرقة الموسيقية، بقيادة د. محمد الموجي، ومشاركة نجوم الأوبرا لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

بدأ الحفل بموسيقى روائع العندليب إعداد وتوزيع د. محمد الموجي، ثم قدم الفنان محمد شوقي أغنية “هي دي هي”، دويتو (حاجة غريبة) بمشاركة الفنانة نهي حافظ..

وشدا الفنان محمد متولى بـ: اسبقني يا قلبي اسبقني.. لست قلبي.. زي الهوي.. دويتو (لحن الوفاء) بمشاركة الفنانة نهي حافظ..

وبالفاصل الثانى من الحفل قدمت عازفة الفلوت رانيا عمر ود. محمد الموجي على آلة الكمان موسيقى “على قد الشوق”.. واختتم الفنان أحمد عفت الحفل بمجموعة من أجمل الحان العندليب: (أحبك.. خسارة.. كان فيه زمان قلبين.. شغلوني.. بأمر الحب.. فاتت جنبنا).