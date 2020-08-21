إكرامي: ليس لي علاقة بقرار رمضان ولا أعرف موعد انتقاله لبيراميدز

أكد إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق والمشرف العام على حراسة المرمى بقطاع الناشئين، أنه لا توجد أية علاقه سواء منه أو من جانب نجله شريف في رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأحمر والانتقال إلى نادي بيراميدز.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» أن رمضان لديه شخصية مستقلة وليس هناك أي تأثير عليه بشأن القرار الذي اتخذه الأخير، مشيرا أنه ليس لدية أية معلومة بشأن موعد انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

وأضاف:" لو كان استشارني رمضان لطلبت منه البقاء في الأهلي، وتعرضت أنا وأسرتي لهجوم شديد بسبب بعض الإشاعات بشأن علاقتنا برحيل رمضان عن الأهلي".

وأوضح:" رمضان تواصل معي اليوم لأول مرة منذ بداية الأزمة ولا علم لي بأي تفاصيل مالية في تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي وتفاجأت بعدم استمراره في الفريق".

وأكمل:" شريف لم يكن على علم بموضوع انضمام رمضان لبيراميدز رغم قربه الشديد منه، قرار رمضان صبحي بترك الأهلي وقبله شريف إكرامي كانا مفاجأتين لي".

وأكد:" بكيت عندما أخبرتني ابنتي حبيبة بقرار شقيقها شريف بترك الأهلي نهاية الموسم، وغيابع عن بعض التدريبات كان بالنتسيق مع الجهاز الفني".

وأردف:" لم أتحدث مع الخطيب بخصوص رمضان صبحي وأخر لقاء كان منذ أسبوعين في الساحل الشمالي، ولا صحة لما تردد عن وجود أزمة مع إدارة الأهلي، ولا أحد يستطيع المزايدة على حبي للأهلي ومحمود الخطيب".

وقال إكرامي:" لازلت مستمر في أداء عملي بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقي في أداء عملي، وأخدم الأهلي بحب وإخلاص منذ نصف قرن".

وعن القمة 120 بين الزمالك والأهلي، أتم إكرامي تصريحاته قائلا:" أتمنى أن يخرج لقاء القمة 120 بمستوى يليق بالأهلي والزمالك، وتوقع نتيجة القمة صعب لكني أتمنى فوز الأهلي ولقاءات القمة فرصة لنجوم الفريقين لتقديم أفضل ما لديهم".