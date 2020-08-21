تقرير: تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7% في أول 20 يوما من أغسطس

أظهرت بيانات جمركية صدرت، اليوم الجمعة، في كوريا الجنوبية أن صادرات البلاد سجلت تراجعا خلال الأيام العشرين الأولى من شهر أغسطس الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الشحنات الخارجية للبلاد تراجعت بنسبة 7 في المئة في الفترة 1-20 من أغسطس الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، بحسب بيانات هيئة الجمارك الكورية.

وأظهرت البيانات أن قيمة الشحنات الخارجية للبلاد خلال العشرين يوما الأول من الشهر الجاري وصلت إلى 1ر23 مليار دولار، كما انخفض متوسط الصادرات اليومي خلال هذه الفترة بنسبة 7ر3 في المئة.

وأوضحت البيانات أن صادرات رقائق الذاكرة ، وهي عنصر رئيسي، ارتفعت بنسبة 9ر2 في المئة، في حين تراجعت صادرات السيارات بنسبة 1ر10 في المئة على أساس سنوي، خلال الفترة محل الرصد.

وبحسب الدول، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بواقع 2ر0 في المئة، على أساس سنوي، في حيت ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2ر6 في المئة.