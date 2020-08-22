السودان: مصر وإثيوبيا تبديان مرونة في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السودانية، إن مواقف مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة باتت مرنة بشكل واضح مقارنة بمواقفهما قبل الجولة الأولى تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف عباس، في بيان صحفي عقب اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا مساء اليوم، أن الأطراف الثلاثة وافقت على مواصلة التفاوض على المسودة المدمجة ابتداء من اليوم حتى الجمعة المقبل حيث يختتم التداول برفع المسودة كتقرير لرئيس الاتحاد الإفريقي.

وأشار بيان للري السودانية إلى أنه جرى التفاوض اليوم على مسارين، الأول الذي أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة توضح نقاط الإتفاق والخلاف وتسليمها لوزراء الدول الثلاث.

وأضاف: بعدها انعقد المسار الثاني للاجتماع على المستوى الوزاري للدول الثلاث.

ونوه البيان السوداني إلى أن التفاوض خلال الأسبوع القادم سيكون على المستويين الفني والقانوني مع تخصيص يوم الأربعاء للقاء ثنائي للخبراء والمراقبين مع كل دولة على حدة.