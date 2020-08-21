متحدث البرلمان الليبي: يوجد ما يقرب من 20 ألف مرتزقا داخل البلد

متحدث البرلمان الليبي: نقل مقر السلطة الجديدة إلى سرت لإبعادها عن سيطرة الميليشيات

قال عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن هناك ما يقرب من 20 ألف مرتزقًا في ليبيا، مضيفًا أن هدف مجلس النواب هو تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء العمليات الإرهابية وإخراج المرتزقة.

وأضاف «بلحيق» في مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الجمعة، أن مسألة طرح سرت لأن تكون مقر لمجلس رئاسي جديد جاءت للمضي قدمًا وتكوين سلطة جديدة.

وذكر أن الهدف من نقل مقر السلطة الجديدة إلى سرت يتمثل في إبعاد السلطة الجديدة عن تواجدها تحت سيطرة الميليشيات، من أجل إخراج الميليشيات وعودة السلاح إلى مؤسسات الدولة.

وأوضح أن تواجد السلاح في أيدي الميليشيات هو المشكلة الأكبر في ليبيا، مضيفًا أنه سيتم النظر في أي شيء به مصلحة الشعب الليبي.

وأعلنت ‏حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.