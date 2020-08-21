رئيس مجلس النواب الليبي يطالب جميع الأطراف بوقف الفوري لإطلاق النار

طلب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد.

وأبدى صالح تطلعه إلى أن تكون مدينة سرت مقرا موقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبين ويقربهم، حسب بيان نقله موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

واقترح صالح أن تقوم قوة شرطي أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسي من مراحل البناء، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي "5+5" برعاية البعثة الأممية والذي تلتزم بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسميا.