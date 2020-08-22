تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة إيجابية من شأنها أن تحقن الدماء

أعلنت تونس عن ترحيبها لقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، فس حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الجمعة: «ترحب تونس بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا».

وأضافت: «تعتبر تونس هذا القرار خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدّي إلى حلّ ليبي- ليبي يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد بما يؤسس لتسوية سياسية شاملة ودائمة للأزمة تُعيد الوئام والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا».

وتابعت: «تؤكد تونس من جديد موقفها الثابت في مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق ودعمه في كلّ ما من شأنه أن يحقّق الأمن والازدهار ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الترابية بما يستجيب لتطلعاته المشروعة في بناء دولة قوية ومستقرة وآمنة».

وأُعلن في ليبيا اليوم الجمعة، وقف فوري للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.





ترحب تونس بإعلان وقف إطلاق النار الصادر عن كلّ من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في ليبيا وتعتبره خطوة... Posted by ‎وزارة الشؤون الخارجية التونسية Ministère des Affaires étrangères Tunisien‎ on Friday, August 21, 2020