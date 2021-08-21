شمال شرق الولايات المتحدة يستعد للإعصار «هنري»

تستعد مناطق شمال شرق الولايات المتحدة لإعصار بعد أن صنفت خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية رسميا التجمع العاصف الذي أطلقت عليه اسم "هنري" كإعصار اليوم السبت.

وتستعد أجزاء من كونيتيكت وماساتشوستس ونيويورك ورود أيلاند الآن للعاصفة التي من المتوقع أن تضرب المنطقة غدا الأحد .

وإلى جانب الأمطار الغزيرة والرياح، حذر المركز الوطني للأعاصير من احتمال حدوث فيضانات وارتفاع في منسوب مياه الأنهار، بشكل يمكن أن يشكل خطرا على الحياة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن حوالى 30 مليون شخص يعيشون في الطريق المحتمل للعاصفة. وعلى الرغم من أن الأعاصير شائعة في هذا الوقت من السنة في الولايات المتحدة، إلا أنها عادة ما تضرب الجنوب.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، سيكون هذا أول إعصار يضرب هذا الجزء من نيو إنجلاند منذ 30 عاما.