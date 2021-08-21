انفراجة سياحية مرتقبة بسبب زيادة الحركة الوافدة من الروس والعرب

25 % زيادة فى إشغالات فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم

دول الخليج العربى الأكثر وجودا فى مصر خلال الموسم الصيفى

كشفت مؤشرات الحجوزات للمنتجعات والقرى السياحية بكل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم عن ارتفاع نسبة اشغالات الفنادق خلال شهرى أغسطس الحالى وسبتمبر المقبل بنسبة تتراوح من 25 % إلى 30% بسبب زيادة التدفقات السياحية من الدول العربية والأوروبية وخاصة من روسيا وأوكرانيا وبولندا.

وشهدت الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال شهر يوليو الماضى ارتفاعا كبيرا تسببت فى زيادة نسب إلاشغالات بجميع المدن السياحية المصرية.. ووصلت نسب الاشغال بالعديد من فنادق القاهرة الكبرى خاصة الموجودة بمنطقة وسط البلد والهرم والتجمع الخامس إلى نحو 100% من السعة الاستيعابية القصوى التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية والمقررة بـ 70%.

وبلغت نسب إشغال فنادق البحر الاحمر خلال شهر يوليو الماضى 47 % بينما بلغت نسبة إشغال فنادق جنوب سيناء 45 % خلال نفس الشهر.

وأكد مستثمرو السياحة أن عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة بعد توقف نحو 6 سنوات ستساهم فى إنعاش آمال القطاع السياحى فى عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية قبل جائحة كورونا خاصة مع الارتفاع المتوقع لأعداد الرحلات الروسية لمصر خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقعت مصادر سياحية مصرية وروسية زيادة أعداد السائحين الروس القادمين إلى القاهرة فى القريب العاجل.. مشيرة إلى أن الرحلات ستكون من جميع المدن الروسية والتى تزيد على 45 مدينة.

وقال محمد ثروت الرئيس السابق للجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة ان حركة السياحة العربية الوافدة لمصر فى ارتفاع مستمر مشيرا إلى أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال شهر يوليو الماضى أعلى من نظرائهم خلال ذات الشهر من عام 2019 قبل ظهور جائحة كورونا.. مشيرا إلى أن أعداد السياح العرب خلال شهر يوليو الماضى كانت جيدة للغاية وساهمت فى رفع نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالى وشرم الشيخ والغردقة، وتابع «سجلت بعض فنادق القاهرة الكبرى خلال هذا الشهر نسب إشغال بلغت نحو 100% من النسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق».

وأضاف ان معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجارى تُمثل نحو 38% من ذات المعدلات خلال عام 2019، مشيرا إلى ان تلك النسبة التى تم تحقيقها هذا العام تعتبر جيدة جدا لاسيما فى ظل استمرار أزمة كورونا.. لافتا إلى ان السياح السعوديين احتلوا المركز الأول عربيا فى التواجد بمصر تلاهم السياح الإماراتيون ثم الكويتيون والبحرانيون والعراقيون والاردنيون واليمنيون مع وجود أعداد جيدة من السياح الليبيين.

وأوضح ان القاهرة تصدرت المدن السياحية المصرية فى جذب السياح العرب تلاها الساحل الشمالى ثم شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى ان غالبية السياح العرب يفضلون التواجد بالقاهرة خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى ان فنادق العاصمة المصرية كانت الأكثر اشغالا بالسياح العرب خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجارى.

ومن جهته قال على عقدة عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر ان عودة الرحلات الروسية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بعد انقطاع دام لنحو 6 سنوات تعطى مؤشرا ايجابيا لقرب عودة معدلات الحركة السياحية الوافدة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى ان مصر تأتى ضمن أكثر 3 مقاصد يفضل السائح الروسى زيارتها، مرجعا ذلك إلى الزيادة الكبيرة المتوقعة فى الحركة السياحية الوافدة من المدن الروسية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة خلال الاسابيع القادمة خاصة مع حصول نحو 8 شركات طيران روسية على تراخيص من الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى بتسيير رحلات إلى مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إن الرحلات السياحية اليومية من الغردقة للأقصر ساهمت فى احداث انتعاشة فى حركة البيع داخل المنشآت والمطاعم السياحية، فضلا عن البازارات والحناطير والفلايك النيلية، وتابع «الأقصر تستقبل يوميا أكثر من 100 أتوبيس سياحى على متنه سياح يقومون بقضاء جولة سياحية لمدة يوم لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية بالمحافظة ثم يعودون للغردقة دون أن يبيتوا بفنادق الأقصر».

وأشار عثمان إلى توقعه بأن يشهد الربع الأخير من العام الجارى زيادة فى أعداد السياح الأجانب الوافدين لزيارة الأقصر وأسوان بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى. مرجعا ذلك إلى تراجع نسب الاصابات بفيروس كورونا داخل مصر بصفة عامة وبالأقصر على وجه الخصوص، إضافة إلى ان الشهر الحالى سيشهد البدء فى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بالصعيد.