الناتو يخصص معسكرات استقبال لموظفيه المحليين المنقولين من أفغانستان

يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) إقامة معسكرات استقبال للأفغان الذين عملوا لدى الحلف في البلاد والذين يتم إنقاذهم من هناك بعد سقوط البلاد في حكم حركة طالبان.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أمس الجمعة، بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع وزراء خارجية الحلف: "إننا نناقش تخصيص أماكن مختلفة للإقامة المؤقتة للأفغان".

وأضاف أن العديد من الحلفاء أشاروا بالفعل إلى استعدادهم لاستضافة عاملين أفغان سابقين في الناتو على المدى البعيد.

وذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن القاعدة العسكرية الأمريكية الضخمة في رامشتاين بولاية راينلاند - بالاتينات الألمانية تستخدم بالفعل كمركز لإجلاء طالبي الحماية من أفغانستان.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سيكون هناك مرفق استقبال في كوسوفو، من بين أماكن أخرى.

وقال ستولتنبرج إن نحو 200 أفغاني مازالوا يعملون لصالح الناتو. وبالإضافة إلى ذلك، هناك موظفون عملوا في الوحدات الوطنية ولا يزال يتعين نقلهم جوا.

وفي رحلتهم إلى بر الأمان، سيتم نقل الموظفين أولا من مطار كابول إلى قطر أو الكويت.

ومن هناك، سيواصلون طريقهم إلى أوروبا، ومن المقرر إنشاء الملاجئ المؤقتة في مرافق عسكرية قائمة بالفعل.