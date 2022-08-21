ناهد السباعي عن التحرش: التصوير والنشر على مواقع التواصل بيجيب حق البنت كويس جدا

قالت الفنانة ناهد السباعي، إن ظاهرة التحرش ترجع إلى العديد من الأمراض النفسية، متابعة: «المتحرشون ناس مريضة، والظاهرة حاسة إننا أحسن من زمان كتير، الناس بتتكلم ولها صوت وترفع قضايا».

وعن نصيحتها للفتيات إذا تعرضن للتحرش، أضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنها لا تتمكن من نصح الفتيات بأخذ موقف عنيف في لحظتها، منوهة إلى أن رد فعل المتحرش قد يكون أعنف.

واستشهدت بما تعرضت له إحدى الفتيات في مركز تجاري عندما واجهت متحرشًا، لكنه أصابها بـ«مطواة» في وجهها، قائلة إنها كانت حريصة على الذهاب إلى جمعيات لفترة طويلة بعد انتهائها من تصوير فيلم «678».

وتابعت: «لو البنت تعرف تأخذ حقها من غير ما تؤذي نفسها تعمل كده، ولو تعرف تأخذه بالقانون يكون أحسن، مقدرش أنصحها تعمل إيه تحديدًا، لأني لن أستطيع تحمل نتيجة اللي هيحصل بعد كده، مش كل الناس زي بعض، ومتعرفش ممكن تتصرف في الموقف إزاي».

وعن طريقة تصرفها لو تعرضت للتحرش، أجابت بأنها لا تستطيع تحديد ذلك بصورة دقيقة، مضيفة: «ممكن أكون جريئة جدًا وأندم على جراءتي، أو في ظل مواقع التواصل الاجتماعي أصوره وأصور رقم سيارته، وفي ثانية يتجاب من غير ما أعمل حاجة تضرني.. التصوير والنشر على مواقع التواصل بيجيب حق البنت كويس جدا».