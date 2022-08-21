استطلاع: أغلب الألمان غير راضين عن عمل حكومة بلادهم ومستشارها

كشف استطلاع حديث أن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يستطيع إقناع أغلب الألمان بعمله بصفته مستشارا.

وجاء في استطلاع أجراه معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن 62% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن عدم رضاهم عن عمل شولتس، فيما قيّم 25% فقط منهم شولتس بشكل إيجابي.

وأظهر الاستطلاع، أن تقييم الألمان لعمل الائتلاف الحاكم بشكل عام يتشابه مع تقييمهم لشولتس، حيث قيّم 65% منهم عمل الحكومة الاتحادية بشكل سلبي، فيما أعرب 27% فقط عن رضاهم تجاه الحكومة.

وبحسب بيانات صحيفة "بيلد أم زونتاج"، تراجع بذلك تقييم الألمان لشولتس، حيث أعرب 46% عن رضاهم عنه في استطلاع مشابه كان تم إجراؤه في مطلع شهر مارس الماضي.

وذكر آنذاك 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم غير راضين عن عمله.

وأشارت الصحيفة، أن الأمر ذاته كان يسري على تقييم الألمان لعمل الحكومة، حيث قيّم 44% من الألمان عمل الحكومة بشكل جيد في مارس الماضي، وقيمه 43% بشكل سلبي.

وتجدر الإشارة إلى إجراء استطلاع معهد "إينسا" في 19 أغسطس الجاري، وشمل 1002 شخص.