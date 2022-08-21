فرنسا تسجل 20 ألفا و269 إصابة جديدة بكورونا و74 وفاة

سجلت فرنسا 20 ألفا و269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و74 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و535 ألفا و255، والوفيات إلى 154 ألفا و541 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 152 مليونا و404 آلاف و977 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.