الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران خلال أيام

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يستأنف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إيران سيف محمد الزعابي، مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن القرار جاء في إطار حرص القيادة بدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إيران.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.

وأشارت الوزارة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو الماضي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

ولفتت إلى التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأوضحت أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.