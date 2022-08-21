صرح محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، بأن ناديه يعلم باهتمام الأهلي، لضم ثنائي الفريق، بالانتقالات الصيفية الجارية، موضحا موقف إبراهيم عادل من المشاركة في المباريات، بعد الأنباء عن إيقافه.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية: «ليست لدينا أي مشكلة مع أي ناد في مصر، نحن نحاول أن يكون لدينا تعامل مع كل الأندية، إبراهيم عادل وأسامة جلال نسمع أن الأهلي مهتم بهما».

وأضاف: «نحن لا نشغل ذهننا لأننا لدينا أهداف نريد تحقيقها، ونحن نكون سعداء عندما ترغب أندية كبيرة في ضم لاعبينا».

وواصل: «لكن من وجهة نظري الأفضل هو المحافظة على القوام الأساسي للمنافسة على الدوري في الموسم المُقبل».

وبسؤاله هل إبراهيم عادل خرج من قائمة مباراة سموحة بسبب افتعال أزمة؟، أجاب: «لا، هو عنده مشكلة خفيفة في عضلات البطن، وحاليًا يخوض مرحلة تأهيل وسيعود».

وشدد: «لكن المشاكل الخفيفة تحدث في أي ناد، هو مستمر معنا لأنه مستقبل فريق بيراميدز».

وعن عبد الله السعيد، كشف: «عبد الله السعيد يُحافظ على نفسه جدًا، ولكن لا أعلم كواليس رحيله إلى الزمالك، الأمر يخص الإدارة، هو بالنسبة لنا لاعب مؤثر وقائد الفريق، وأتمنى أن يستمر معنا».