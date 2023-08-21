تعرف على جهود وزارة البيئة لمكافحة التلوث والتصحر

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تقوم وزارة البيئة سنويُا بتشجير المناطق الأكثر تلوثًا، وتشجير مناطق حلوان وشبرا الخيمة والخانكة وابو زعبل والتبين والمعصرة بإجمالى عدد من الأشجار 30 ألف شجرة تقريبًا.

وفي ضوء ذلك ترصد «الشـروق» مشروعات التشجير لمكافحة التلوث والتصحر وفقًا لوزارة البيئة:

1- تشجير 50 ألف شجرة سنويًا على مستوى الجمهورية.

2- تشجير الطريق الدائرى وطريق وادى النطرون العلمين بعدد 17 ألف شجرة.

3- تشجير الميادين «توريمنف» والماظة وشوارع مصر الجديدة.

4- الانتهاء من تشجير قرى حياة كريمة بـ19 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالى عدد 222183 شجرة كمرحلة أولى.

5- جارى البدء بالمرحلة الثانية من تشجير حياة كريمة بإجمالى عدد 277817 شجرة بـ500 ألف شجرة للمرحلتين وتم اختيار أصناف تلائم بيئة كل محافظة قليله الاحتياجات المائية وسهولة رعايتها وتتحمل الظروف البيئة القاسية سواء أشجار مثمرة أو أشجار زينة.